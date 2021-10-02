Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında dün VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada istifasını yönetime sunacağını açıklamıştı. Bugün Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUĞUMUZ AYKUT KOCAMAN'A TEŞEKKÜR EDİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig'in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilmiştir. Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti. Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir ile bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sakatlık sonrası kayıplarda! Fenerbahçe'de Pelkas geçen sezonu mumla aratıyor

Sakatlık sonrası kayıplarda! Fenerbahçe'de Pelkas geçen sezonu mumla aratıyor

 Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım

 Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı

Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Esra Erol Özge Özder İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz Mesut Özil
Tüm Haberler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:23:25. #1.11#