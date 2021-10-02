Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında dün VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada istifasını yönetime sunacağını açıklamıştı. Bugün Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir ile bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti.

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