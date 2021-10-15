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Erdinç Sözer: "Galibiyeti hak ettik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erdinç Sözer:

Beşiktaş galibiyetini değerlendiren Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "İlk yarı istediklerimizi çoğunlukla gördük, sonradan biraz yorulduk. İkinci devrede Beşiktaş değişikliklerle baskı yaptı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş galibiyetini değerlendiren Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "İlk yarı istediklerimizi çoğunlukla gördük, sonradan biraz yorulduk. İkinci devrede Beşiktaş değişikliklerle baskı yaptı. Hatalardan sonra bile takım organizasyonu bozmadık. Galibiyeti hak ettik" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında M.Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Güzel bir maç oldu. Beşiktaş maçı hiç bırakmadı, 3-2 yaptı. Biz de takım olarak çok güzel bir galibiyet elde ettik. Takıma, başkanımızı tebrik ediyorum. Takım bizim beklediklerimizi son 10 gün içinde karşılamaya çalıştı. Beklediklerimizi sahada gösterdiler. Dominant bir oyun oynamak istiyoruz. Emre hocanın ruhu bu, her zaman dominant oynamak, her zaman top bizde olsun, set oyunu, duruma göre baskı yapmak... İlk yarı istediklerimizi çoğunlukla gördük, sonradan biraz yorulduk. İkinci devrede Beşiktaş değişikliklerle baskı yaptı. Hatalardan sonra bile takım organizasyonu bozmadık. Galibiyeti hak ettik" ifadelerini kullandı.

"Adım adım çalışacağız"

Göreve geldikleri günden itibaren teknik heyet olarak takımda ne gibi değişiklikler yaptıklarına ilişkin bir soruyu Sözer, "Büyük bir değişiklik yapamazsın, en büyük değişiklik takıma ruh vermek. Emre hocanın ruhunu, düşüncelerini takıma vermeye çalışıyoruz. O ruhu taşımaya çalışıyoruz. Ruhu takıma taşımak gerekti. 90 dakika mücadele verdik, takım olarak ruhu gördük. 10 gündür takıma hocalık yapıyoruz, biz bir başlangıç yaptık, adım adım çalışacağız. Büyük şey bekleyemezsiniz 2-3 günde, analiz yapıp oyuncular konuşup düşüncelerimiz çalışmamız gerek. Buna hazırız. Takıma, oyunculara, kulübe güveniyoruz. Adım adım bunları yapmaya çalışacağız" diye cevaplandırdı.

"Takıma karşı güvenimiz çok yüksek"

Takımın istenilen seviye ne kadar sürede ulaşabileceğiyle alakalı da Erdinç Sözer, "Zaman gerekiyor, takımı sabrı vereceğiz, takıma karşı güvenimiz çok yüksek. Bu güveni karşıladıkları için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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