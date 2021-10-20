Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Ağrıları olan Norveçli oyuncu Fredrik Gulbrandsen takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Dün yapılan antrenmana katılmayan Edin Visca, bu idmanda yer aldı.

Isınmayla başlayan idman, gruplar halinde gerçekleştirilen pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir

Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir

 TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi

TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi

 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı sonuç verdi! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı sonuç verdi! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title