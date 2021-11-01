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Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçının ardından

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, son saniyeye kadar ortaya koydukları mücadelenin karşılığını aldıklarını söyledi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, son saniyeye kadar ortaya koydukları mücadelenin karşılığını aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Adana Demirspor'u tebrik ederim. Çok disiplini oynadılar, bunu bekliyorduk. Bize çok zorluk çıkardılar. Son saniyeye kadar biz de onların mücadelesine karşılık verdik. İlk 15-20 dakika zorluk çektik, oyun kurarken baskı yedik. Daha sonra oyunu elimize aldık, kalecileri 2-3 net pozisyon çıkardı. Onları değerlendirsek maç daha kolay giderdi. Son saniyeye kadar galibiyeti kovalamayı bırakmadık. Takım büyük karakter gösterdi. Takım için çok değerli bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Takımın başında henüz üç maça çıktıklarının altını çizen Erdinç Sözer, "Maç maç bakıyoruz. Üçte üç yaptığımız için çok mutluyuz. Her maç çok zor, yolun başındayız. Buna devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu'nun takıma ruh getirdiğinin altını çizen Sözer, kadrolarındaki tüm oyunculara güvendiklerini belirtti.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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