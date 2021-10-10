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Medicana'dan spora tam destek

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Medicana'dan spora tam destek

Medicana Bursa Hastanesi, sağlık konusunda yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra, sağlıklı yaşamın sırrı spora da tam destek veriyor.

BURSA (İHA) - Medicana Bursa Hastanesi, sağlık konusunda yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra, sağlıklı yaşamın sırrı spora da tam destek veriyor. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, sağlık sponsoru oldukları Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımına başarılar diledi.

Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'a sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi başarı temennisinde bulundu. Sezonun ilk maçı öncesi sahaya inen Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, takım kaptanı Buse Kayacan'a çiçek takdim ederek tüm takıma sezonda başarılar diledi. - BURSA

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