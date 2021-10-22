Maxim: Form grafiğimi yükselteceğim

GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Alexandru Maxim, Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk edecekleri GZT Giresunspor karşılaşması öncesi takımla birlikte hazırlıklarını sürdürdü.

Sakatlığı sebebiyle aylardır yeşil sahalardan uzak kalan Rumen orta saha oyuncusu, "Ben sahalardan bu kadar uzak kalmaya alışık değilim. O yüzden benim için çok zorlu bir süreçti. Bu süreci en iyi şekilde atlattığımı düşünüyorum. Form grafiğim de yavaş yavaş yükselecektir" dedi.

"Sakatlandıktan sonra uzun bir süre takımdan uzak kaldım ve ben sahalardan bu kadar uzak kalmaya alışık değilim. O yüzden benim için çok zorlu bir süreçti. Bu süreci en iyi şekilde atlattığımı düşünüyorum. Form grafiğim de yavaş yavaş yükselecektir. Form grafiğimi de olabildiğince yükseltip sahalarda takımıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sahada benim olup olmamam çok önemli değil çünkü takımda çok kaliteli oyuncular var. Bu takımda herkes skoru değiştirebilecek niteliklere sahip. Herkesin takıma katabileceği bir şeyler var. Benim bireysel anlamda kendimden çok takımın performansını düşünmemiz gerekir. Ben bireysel performansımı yükseltmek için elimden geleni yapıyorum. Ancak takım olarak gelişmemiz her şeyden daha önemli."