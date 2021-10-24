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Max Gradel, Sivasspor'da 2. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Max Gradel, Sivasspor'da 2. golünü attı

DG Sivasspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Max Gradel, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Max Gradel, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da başarılı futbolcu Max Gradel, attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon da ikinci kez ağları sarstı. Maça 11'de başlayan 33 yaşındaki oyuncu, 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında topu ağlarla buluşturdu. Gradel, böylece bu sezon ikinci kez takımı adına skor üretti.

Gradel ayrıca bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı. 1 kez asist yapan Gradel, 1 kez de sarı kartla cezalandırıldı. İlk 11'de 10 kez görev alan Gradel, 829 dakika sahada kaldı. - SİVAS

Max Gradel, Sivasspor'da 2. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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