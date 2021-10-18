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Mavi Kelebeklerin galibiyet serisi sürüyor

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Mavi Kelebeklerin galibiyet serisi sürüyor

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin dördüncü maçında rakibi Yenimahalle Belediyesi Hentbol Takımı'nı 38-31 yenerek, dördüncü maçını da galibiyetle tamamladı ve ligde liderlik koltuğuna oturdu.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin dördüncü maçında rakibi Yenimahalle Belediyesi Hentbol Takımı'nı 38-31 yenerek, dördüncü maçını da galibiyetle tamamladı ve ligde liderlik koltuğuna oturdu. Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Ankara temsilcisi Yenimahalle Belediyesi takımı ile karşı karşıya geldi. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan maçı, sporcu ailelerinin yanı sıra çok sayıda sporsever izledi. İlk dakikalardan itibaren rakibine üstünlük sağlayan Mavi Kelebekler, maçın ilk devresini 21-16 önde tamamladı. Karşılaşmayı tribünden takip eden taraftarlarının desteğiyle ikinci yarıda da oyun üstünlüğünü rakibe kaptırmayan Mavi Kelebekler, karşılaşmayı 38-31 galip tamamladı.

"Namağlup takımımızı kutluyorum"

Maçın ardından konuşan Başkan Esen, oyuncuların haklı bir galibiyet aldıklarını aktardı. Dördüncü maçtan da galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Esen, "Mavi Kelebekler her geçen gün çok daha iyi oynuyor. Bugün de sahada iyi bir oyun vardı. Ligin ilk dört haftasında dört galibiyet ile namağlup devam ediyoruz" dedi.

"Seriye devam etmek istiyoruz"

Takımın Antrenörü Birol Ünsal da kazandıkları için mutlu olduklarını aktardı. Ünsal, "Yenimahalle gibi dirençli bir takım karşısında kazanmak umut verici. Saygı duyulacak rakiplerle oynuyoruz ve dört haftadır galip geliyoruz. Önümüzdeki hafta Araç Belediye deplasmanından da galip gelerek galibiyet serisine devam etmek istiyoruz' diye konuştu.

"Takımıma katkı sağlamaktan mutluyum"

Mavi Kelebekler'in genç oyuncusu Tuğba Sungur ise dörtte dört yaptıklarını belirterek gururlu olduklarını söyledi. Takım olarak iyi bir maç çıkardıklarını dile getiren Tuğba Sungur, "Takımıma katkı sağlayabildiğim için mutluyum. Umarım önümüzdeki maçlardan da istediğimiz sonuçları alarak ayrılırız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Mavi Kelebeklerin galibiyet serisi sürüyor

Mavi Kelebeklerin galibiyet serisi sürüyor

Mavi Kelebeklerin galibiyet serisi sürüyor

Mavi Kelebeklerin galibiyet serisi sürüyor

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