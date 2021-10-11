Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Salonunda düzenlen müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Nefes kesen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

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