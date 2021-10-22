Markus Gisdol: Galatasaray ve Fatih Terim'e saygı duyuyoruz

Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Markus Gisdol, "Sonuç bizi üzdü. 75 dakikada iyi oynadık. Ancak şanslarımızı kullanamadık. Dominant bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Ancak futbol bu, golü atan kazanıyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bu maçı unutup, önümüzdeki karşılaşmalara hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

İlk yarı iyi oynayan taraf olduklarına dikkat çeken Maradishvili, "Özellikle ilk yarı iyi oynadık. Ancak golü bulamadık. Hocamız ile henüz 2'nci maçımız. Daha sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Böyle maçlarda küçük nüanslar maçı belli eder. Bence fizik olarak iyiydik. Son 15 dakika kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Gol kırılma anı oldu. Golden sonra savunmamız da öne geldi. Sonrasında zaten pek fazla şansımız olmadı" diye konuştu.