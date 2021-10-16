ADANA (İHA) - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-0 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Taraftarlarımıza söz vermiştim, bugün buraya mücadele için gelmiştik. Eğer mücadele ederseniz bu mücadele size puan getirir. Bugün de Malatyaspor taraftarlarına bu 3 puan armağan olsun" dedi.

Yeni Malatyaspor, ligin 9.haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Oyuncularımı kutluyorum. 3 puan için mücadele ettik. Bugünde o 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Birinci ve ikinci yarı daha fazla skor yapma şansımız oldu. Adana'nın da şansı oldu tabi. Futbolcularımda saygı duyuyor. Çok mutluyum. 6 antrenman boyunca onlara gösterdiklerime saygı duydular. Çok akıllı, zeki oyuncularım var. 3-5-2'li sistemi oynayabilecek, onu anlayabilecek oyuncularım var. Bugün mutluyum. Taraftarlarımıza söz vermiştim, bugün buraya mücadele için gelmiştik. Eğer mücadele ederseniz bu mücadele size puan getirir. Bugün de Malatyaspor taraftarlarına bu 3 puan armağan olsun. Benim için Türkiye en iyi liglerden biri. Taraftarlar çok fanatik. Size hoca olduğunuzu hissettiriyorlar. Süper Lig'i çok özlemişim. Sumudica geri döndü" diye konuştu.

(Umutcan İşledici/İHA)