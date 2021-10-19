Mario Gavranovic: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

Yukatel Kayserispor'un forvet oyuncusu Mario Gavranovic, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk golünü attı. Maç sonrası açıklama yapan futbolcu, "Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Yukatel Kayserispor'un sezon başında kadrosuna dahil ettiği İsviçreli forvet Mario Gavranovic, sarı kırmızılı forma altındaki ilk golünü attı. Ligin 9. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve 6-3 mağlup olan Kayserispor'da ilk 11'de sahaya çıkan Mario Gavranovic maçın 15. dakikasında Mame Thiam'ın asistinde topu ağlara göndermiş ve takımını 2-1 öne geçirmişti. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Gavranovic, 88. dakika yerini İlhan Parlak'a bıraktı.

Attığı gole rağmen takımının galibiyetini sağlayamayan Mario Gavranovic, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada "2 kez öne geçtik. 2 kez yakalandık. Sonra geriye düştük. Maçın ikinci yarısında oyuna geri dönmek istedik. Rakibimiz bizden daha iyiydi ve bu şansı bize tanımadı. Maalesef yenildik. Kaybettiğimiz için üzgünüz" yorumu yaptı. - KAYSERİ

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