SPOR Mario Balotelli: Burada olduğum için çok mutluyum

?Başkanımız çok açık ve net biri öyle olunca kısa sürede sonuca ulaştırdık?

?Başkanımız çok açık ve net biri öyle olunca kısa sürede sonuca ulaştırdık?

'Türkiye'den gelen bir teklife ilk defa bakmayı kabul ettim'

'Fenerbahçe'de sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum'

'Çok gol atamazsam Belhanda'nın suçudur!'

Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, takımın Bolu kampına katıldı. Mavi-lacivertli ekiple çıktığı ilk idman öncesinde açıklamalarda bulunan İtalyan futbolcu Balotelli, 'Gerçekten çok mutluyum burada olduğum için. Benim öncelikli hedefim Dünya Kupası olduğu için burada kendimi göstermek ve orada ülkemi temsil etmek istiyorum' diye konuştu.

'BAŞKANIMIZ ÇOK AÇIK VE NET BİRİ ÖYLE OLUNCA KISA SÜREDE SONUCA ULAŞTIRDIK'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın çok eğlenceli biri olduğunu ifade eden Balotelli, 'Gerçekten çok sevdim kendisini. Başkanımız gerçekten çok açık ve net bir insan. Ben de menajerim de böyle biri, öyle olunca da konuştuk ve çok kısa sürede sonuca ulaştırdık' dedi.

'TÜRKİYE'DEN GELEN BİR TEKLİFE İLK DEFA BAKMAYI KABUL ETTİM'

Türkiye'den gelen bir teklife ilk defa bakmayı kabul ettiğini dile getiren 30 yaşındaki golcü, Adana Demirspor ile ilgili olarak ise 'Takımımızda aslında süper yıldızlar yok ama çok iyi bir hava oluşturdular. Şu an için elde ettikleri başarının farkında değiller. Yıllar geçtikçe ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerinin farkına varacaklar' şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE'DE SADECE MESUT ÖZİL'İN OYNADIĞINI BİLİYORUM'

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceklerinin hatırlatılmasın üzerine Balotelli, 'Daha yeni geldim, antrenmana bile çıkmadım. Fenerbahçe ile ilgili; sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum' karşılığını verdi.

'ÇOK GOL ATAMAZSAM BELHANDA'NIN SUÇUDUR!'

Yıldız oyuncu, Belhanda ile aynı takımda oynayacak olmaları hakkında ise 'Belhanda gerçekten çok iyi bir futbolcu. Çok gol atamazsam onun suçudur. Bu şaka tabi ki' Kendisi gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım iyi şeyler başarırız beraber? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı