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Marcao'nun Galatasaray Hikayesi

Dugout - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, geldiği günden itibaren Türk futbolunun en tartışılan isimlerinden biri oldu. 2019-20 sezonunda gösterdiği istikrarlı performansla şampiyonlukta önemli rol oynayan Brezilyalı stoper'in Galatasaray macerasına göz atalım.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, geldiği günden itibaren Türk futbolunun en tartışılan isimlerinden biri oldu. 2019-20 sezonunda gösterdiği istikrarlı performansla şampiyonlukta önemli rol oynayan Brezilyalı stoper'in Galatasaray macerasına göz atalım.

Marcao'nun Galatasaray Hikayesi
Dugout - Spor Haberleri
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