Marcao'nun Galatasaray Hikayesi

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, geldiği günden itibaren Türk futbolunun en tartışılan isimlerinden biri oldu. 2019-20 sezonunda gösterdiği istikrarlı performansla şampiyonlukta önemli rol oynayan Brezilyalı stoper'in Galatasaray macerasına göz atalım.

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