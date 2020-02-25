Spor marcao, 20 yıl sonra gelen galibiyetin tarihini dövme yaptırdı
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Spor marcao, 20 yıl sonra gelen galibiyetin tarihini dövme yaptırdı

SPOR Marcao, 20 yıl sonra gelen galibiyetin tarihini dövme yaptırdı - Galatasaraylı futbolcu Marcao, 20 yıl sonra gelen Kadıköy derbi galibiyetini dövme yaptırdı.

25.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:53
Spor marcao, 20 yıl sonra gelen galibiyetin tarihini dövme yaptırdı

Marcao, 20 yıl sonra gelen galibiyetin tarihini dövme yaptırdı

- Galatasaraylı futbolcu Marcao, 20 yıl sonra gelen derbi galibiyetini dövme yaptırdı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık hasreti sonlandıran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, bu galibiyeti ölümsüzleştirdi. Brezilyalı futbolcu, Kadıköy galibiyetinin tarihi olan 23 Şubat 2020 tarihini dövme yaptırdı. Dövmenin yapılış anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Marcao'nun bu paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Spor marcao, 20 yıl sonra gelen galibiyetin tarihini dövme yaptırdı
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