Manisa Futbol Kulübü - Beypiliç Boluspor: 2-2

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Emir Aray Eyisoy (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'de son 7 maçını kaybedip düşme potasına gerileyen Manisa Futbol Kulübü, evinde Beypiliç Boluspor'la 2-2 berabere kaldı. Konuk Boluspor 24'üncü dakikada Fethi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Manisa FK 30'uncu dakikada Nizamettin'le penaltı kaçırdı. Siyah-beyazlılar 45'inci dakikada Okan'la perdeyi açtı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım 47'de Emin'le skoru eşitledi, 60'ıncı dakikada Kassongo Boluspor'u öne geçirdi. Mücadelenin 73'üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Okan dengeyi sağladı. Bu sonuçla Manisa FK 10 puana çıkarken, Boluspor da puanını 12 yaptı.

3'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Eray'ın pasıyla topla buluşan Kasango şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Birkan'da kaldı.

90+2'nci dakikada Diallo'nun ortasına yükselen Orgill'in kafa vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Spor Haberleri

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