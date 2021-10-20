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Manisa FK yeni hocasıyla hazırlıklarını sürdürdü

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Manisa FK yeni hocasıyla hazırlıklarını sürdürdü

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 10. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Turgay Altay yönetiminde sürdürdü.

MANİSA (İHA) - Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 10. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Mke Ankaragücü maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Turgay Altay yönetiminde sürdürdü.

TFF 2. Lig'den namağlup olarak TFF 1. Lig'e yükselen ve ligin ilk 3 haftasında aldığı 9 puanla dikkatleri üzerine çeken Manisa FK, ligde ardı ardına alınan 5 mağlubiyetin ardından 8. haftada Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmış, Özbalta'nın ardından Naci Şensoy'la anlaşmıştı. Takımıyla sadece bir maça çıkabilen Şensoy'la da alınan mağlubiyetin ardından yollarını ayıran Manisa FK dün teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ı getirdi. 9 haftada 3. hoca değişliği yaşayan Manisa FK, Halil Onultmak Tesisleri'nde takımın yeni Teknik Direktörü Turgay Altay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla MKE Ankaragücü hazırlıklarına devam edecek. - MANİSA

Manisa FK yeni hocasıyla hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK yeni hocasıyla hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK yeni hocasıyla hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK yeni hocasıyla hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK yeni hocasıyla hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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