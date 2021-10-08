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Manisa FK, Naci Şensoy'la anlaşmaya vardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK, Naci Şensoy'la anlaşmaya vardı

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Naci Şensoy'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Naci Şensoy'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Manisa Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Naci Şensoy ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, resmi imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi. - MANİSA

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Haber: Manisa FK, Naci Şensoy'la anlaşmaya vardı - Haberler Spor
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