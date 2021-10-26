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Manisa FK kupada moral arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK kupada moral arıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak MKE Ankaragücü'ne de 2-1 yenilip puan hasretini 7 maça çıkaran Manisa Futbol Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur müsabakasında 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Fatsa Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

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MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Mke Ankaragücü'ne de 2-1 yenilip puan hasretini 7 maça çıkaran Manisa Futbol Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur müsabakasında 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Fatsa Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak maça yedek ağırlıklı kadroyla çıkması beklenen teknik direktör Turgay Altay, "Turu geçip moral bulmak istiyoruz. Ligde kötü sonuçlar alıp taraftarımızı üzdük. Fatsa Belediyespor karşısında galip geleceğimize inancım tam" dedi.


- Manisa

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