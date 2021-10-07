Manisa FK'dan Serkan Özbalta'ya plaket

MANİSA (İHA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, üst üste alınan 5 mağlubiyetin ardından takımdan ayrılan Teknik Direktör Serkan Özbalta ile bir araya geldi ve kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, takımdan ayrılan Teknik Direktör Serkan Özbalta ile bir araya geldi. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, hizmetlerinden dolayı Serkan Özbalta'ya teşekkür ederek plaket ve kulübün ürünlerinin yer aldığı hediyeler takdim etti. - MANİSA

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