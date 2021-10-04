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Manisa FK'da Serkan Özbalta istifa etti

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Manisa FK'da Serkan Özbalta istifa etti

TFF 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, art arda gelen mağlubiyetlerin ardından istifa etti.

MANİSA (İHA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, art arda gelen mağlubiyetlerin ardından istifa etti.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eyüpspor'a 90+1. dakikada yediği golle 3-2 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi. Geçen sezon rekorlar kırarak siyah-beyazlı takımı 2. Lig'de şampiyon yapan 42 yaşındaki Özbalta, Eyüpspor mağlubiyeti sonrası oyuncularıyla vedalaşarak istifa etti.

Özbalta'nın istifasını kabul eden yönetimin yeni teknik adam arayışlarına başladığı öğrenildi. - MANİSA

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