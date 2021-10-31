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Manisa FK'da puan hasreti bitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK'da puan hasreti bitti

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Beypiliç Boluspor'la 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 7 maç sonra puan aldı.

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Beypiliç Boluspor'la 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 7 maç sonra puan aldı.

Son olarak 3'üncü haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Nasadoge Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eyüpspor, Adanaspor ve Ankaragücü maçlarını kaybederek düşme hattına geriledi. Evinde yaklaşık 65 dakika 10 kişi mücadele eden Boluspor'la berabere kalan Ege ekibi, aylar sonra hanesine puan yazdırabildi.Siyah-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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