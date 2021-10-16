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Manisa FK 3 puan avında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK 3 puan avında

TFF 1'inci Lig'deki ilk sezonuna 3 galibiyetle başladıktan sonra milli aradan önce çıktığı son 5 maçını art arda kaybeden Manisa Futbol Kulübü, yarın Serkan Özbalta'nın yerine göreve getirilen teknik direktör Naci Şensoy yönetimindeki ilk sınavda Adanaspor'u ağırlayacak.

MANİSA (DHA) -

TFF 1'inci Lig'deki ilk sezonuna 3 galibiyetle başladıktan sonra milli aradan önce çıktığı son 5 maçını art arda kaybeden Manisa Futbol Kulübü, yarın Serkan Özbalta'nın yerine göreve getirilen teknik direktör Naci Şensoy yönetimindeki ilk sınavda Adanaspor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

Bilet fiyatları kapalı tribün 1'inci kategori 20, 2'nci kategori 15, maraton tribün ise 10 TL olarak belirlendi. Manisa'dan Akhisar'a gitmek isteyen taraftarlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Manisa FK, ligde 9'uncu haftaya 9 puanla 11'inci basamakta girerken, Adanaspor ise 6 puanlı 16'ncı sırada yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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