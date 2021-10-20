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Manisa'dan Basketbol Süper Ligi'ne iki yıldız daha

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa'dan Basketbol Süper Ligi'ne iki yıldız daha

Manisa basketbolu, altyapıya verilen önemle Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmaya devam ediyor.

MANİSA (İHA) - Manisa basketbolu, altyapıya verilen önemle Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmaya devam ediyor. Gösterdikleri performansla Kadınlar Süper Lig ekiplerinin listesine giren 2007 doğumlu basketbolcular Selin Temiz ve Irmak Uçak, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Çukurova Basketbol Takımı'na transfer oldu.

Gerçekleşen transferle birlikte bundan sonra Çukurova altyapısında forma giyecek olan Selin Temiz ve Irmak Uçak'ın okul burslarının da tam olarak sağlanacağı açıklandı.

Sporcularla gurur duyduklarını belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Süper Lig'e transfer olan sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Manisa'mızdan yetişen iki yıldızımızın yolu açık olsun. Selin ve Irmak, altyapıda eğitim gören çocuklarımıza örnek oldular. Yetenekli sporcularımızın Süper Lig'den A Milli Takım seviyesine de geleceklerine inanıyorum." dedi. - MANİSA

Manisa'dan Basketbol Süper Ligi'ne iki yıldız daha

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