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Manisa'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor
Manisa'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa'da yönetime istifasını sunan teknik direktör Serkan Özbalta'nın bu talebinin kabul edildiği bildirildi.

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa'da yönetime istifasını sunan teknik direktör Serkan Özbalta'nın bu talebinin kabul edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün İstanbul'da 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçının ardından teknik direktör Özbalta'nın yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmede, Özbalta'nın istifasını kabul etmiştir. Geçen sezon kulübümüze şampiyonluk yaşatan Özbalta ve ekibine vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri
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