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Manisa'da Amatör Spor Haftası'na görkemli açılış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa'da Amatör Spor Haftası'na görkemli açılış

Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Amatör Spor Haftası'nın açılışı, büyük heyecana ve coşkuya sahne oldu.

MANİSA (İHA) - Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Amatör Spor Haftası'nın açılışı, büyük heyecana ve coşkuya sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından amatör sporlara ilgiyi artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen Amatör Spor Haftası, Manisa'da 04-10 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Amatör Spor Haftası'nın ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nda geniş kapsamlı bir spor panayırı gerçekleştirildi. Etkinlik alanını dolduran çocuk ve gençler, uzman eğitmenler eşliğinde sporun keyfini doyasıya yaşadı. Meydana kurulan spor parkuru, basketbol, güreş, judo, voleybol, ayak tenisi, eskrim, tekvando, cimnastik, curling, badminton, dart, masa tenisi, şişme balonlar, mini golf ve bilek güreşine yönelik oyun alanları ile gönüllerince eğlenen çocuk ve gençlere Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk te eşlik etti. Öztürk, gençlerle bol bol oyunlar oynadı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisalıların Amatör Spor Haftası'nı kutlayarak, hafta boyu yapılacak etkinliklere tüm vatandaşları davet etti. Öztürk, "Her yıl kutladığımız Amatör Spor Haftası'na güzel bir etkinlikle başlamak istedik. Spor panayırı, Manisa'mızda klasik haline geldi ve gençlerimizce oldukça beğenildi. Katılımın daha fazla oluşu, bizleri mutlu etti. Amatör spor, ülkemizde spor bilincinin artırılmasında, gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasında önemli bir faktördür. Gençlerimizin gelişimi için fedakarca hizmet eden amatör spor kulüplerimizin değerli yöneticilerine, antrenörlerine teşekkür ediyorum. Hafta boyunca organize edeceğimiz etkinliklerle 7'den 70'e herkesi amatör sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Amatör Spor Hafta'mız kutlu olsun" dedi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında eskrim, güreş, wushu, muay thai, okçuluk, badminton, yüzme ve judo müsabakaları düzenlenecek. - MANİSA

Manisa'da Amatör Spor Haftası'na görkemli açılış

Manisa'da Amatör Spor Haftası'na görkemli açılış

Manisa'da Amatör Spor Haftası'na görkemli açılış

Manisa'da Amatör Spor Haftası'na görkemli açılış

Manisa'da Amatör Spor Haftası'na görkemli açılış

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Haber: Manisa'da Amatör Spor Haftası'na görkemli açılış - Haberler Spor
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