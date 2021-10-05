Mamak'ta oryantiring heyecanı yaşanacak

Mamak Belediyesi farklı yaş gruplarından toplamda 100 kişinin katılacağı oryantiring yarışması düzenliyor.

Kartaltepe Parkı'nda gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar zorlu noktalara yerleştirilen hedeflere, zamana karşı yarışarak ulaşmaya çalışacak. Haritada belirtilen hedefleri bulmaya çalışacak katılımcılar, oryantiring sayesinde, yön bulma, karar verme ve temel harita okuma yetenekleri de kazanmış olacak. 7 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te gerçekleşecek etkinlikte dereceye giren katılımcılara ödül verilecek.

"Gençlerimizi spor ve sanatla buluşturuyoruz"

Mamak'ın her noktasında gençleri spor ve sanatla buluşturmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Avrupa'da birçok şehirde, şehirlerin ve tarihi mekanların tanıtılmasıyla ilgili, bir alan olarak da kullanılan oryantiringi gençlerimizle tanıştırıyoruz. Bu spor dalıyla gençlerimiz hem yeni bir branş öğrenmiş olacaklar hem de zamanı kullanma becerilerini geliştirecekler" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri