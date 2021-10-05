Mamak'ta oryantiring heyecanı yaşanacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mamak'ta oryantiring heyecanı yaşanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mamak'ta oryantiring heyecanı yaşanacak

Mamak Belediyesi farklı yaş gruplarından toplamda 100 kişinin katılacağı oryantiring yarışması düzenliyor.

Mamak Belediyesi farklı yaş gruplarından toplamda 100 kişinin katılacağı oryantiring yarışması düzenliyor.

Kartaltepe Parkı'nda gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar zorlu noktalara yerleştirilen hedeflere, zamana karşı yarışarak ulaşmaya çalışacak. Haritada belirtilen hedefleri bulmaya çalışacak katılımcılar, oryantiring sayesinde, yön bulma, karar verme ve temel harita okuma yetenekleri de kazanmış olacak. 7 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te gerçekleşecek etkinlikte dereceye giren katılımcılara ödül verilecek.

"Gençlerimizi spor ve sanatla buluşturuyoruz"

Mamak'ın her noktasında gençleri spor ve sanatla buluşturmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Avrupa'da birçok şehirde, şehirlerin ve tarihi mekanların tanıtılmasıyla ilgili, bir alan olarak da kullanılan oryantiringi gençlerimizle tanıştırıyoruz. Bu spor dalıyla gençlerimiz hem yeni bir branş öğrenmiş olacaklar hem de zamanı kullanma becerilerini geliştirecekler" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mamak'ta oryantiring heyecanı yaşanacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:48:09. #1.17#