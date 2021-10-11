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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde farklı kazandı

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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde farklı kazandı

Türkiye Basketbol Ligi 2. haftasında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Balıkesir BŞB Basketbol Takımı'nı 105-88 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

BALIKESİR (İHA) - Türkiye Basketbol Ligi 2. haftasında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Balıkesir BŞB Basketbol Takımı'nı 105-88 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda çekişmeli geçen maçta yüzde 51 (15/29) oranında üçlük isabeti oynayan yeşil-beyazlılar ribaundlarda da rakibine 30-19 gibi farklı bir üstünlük kurdu. Yeşil-beyazlılarda Chance Comanche 22 sayı, 12 ribaund, Marlain Veal 30 sayı (3/7 üçlük), 4 ribaund, 7 asist, 4 top çalma, Utku Yücedağ 15 sayı (3/5 üçlük), 4 ribaund, 3 asist, Melih Kapucu 11 sayı (3/4 üçlük), 3 ribaund ile en skorer oyuncular oldu.

21-0'lık seri yakaladılar

İlk çeyreğe 4/5 üçlükle başlayan Mamak Belediyesi'ne, konuk ekip cevap vermekte gecikmedi ve periyodu 32-24 önde bitirdi. İkinci çeyreğe de etkili oyunu ile başlayan konuk ekibin baskısını kıran yeşil-beyazlılar, pota altında etkili oyunu ile skoru lehine çevirdi ve soyunma odası 44-43 önde gitti. Çekişmeli başlayan 3. çeyreğin sonunda seri yakalayan Mamak Belediyesi bu periyodu da 78-68 önde tamamlamayı başardı. Rüzgarı arkasına alan yeşil-beyazlılar 4. çeyrekte 21-0'lık seri yakalayarak denk başlayan maçı 105-88 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı. - ANKARA

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde farklı kazandı

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde farklı kazandı

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Haber: Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde farklı kazandı - Haberler Spor
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