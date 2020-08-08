Spor malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, spor malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, spor malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Dilovası IMES Organize Sanayi Bölgesinde, suni çim ve spor malzemeleri üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın fabrikada hasara yol açtı.

Öte yandan 23 Haziran'da da yangın çıkan fabrikada hasar meydana gelmişti.

Kaynak: AA