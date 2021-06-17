Spor malzemeleri satan mağaza zinciri Sanko Park'ta
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Spor malzemeleri satan mağaza zinciri Sanko Park'ta

Spor malzemeleri satan mağaza zinciri Sanko Park'ta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası spor malzemeleri satan mağaza zinciri Decathlon, Gaziantep'teki Sanko Park'ta açıldı.

Uluslararası spor malzemeleri satan mağaza zinciri Decathlon, Gaziantep'teki Sanko Park'ta açıldı.

Açılışa ilişkin bilgi veren Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, pek çok ilke imza attıklarını söyleyerek, "Tüm spor kategorilerinin geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göstereceği Decathlon'un 40'ıncı şubesi bünyemizde açıldı. 1'inci katta 2 bin 884 metrekare alanda olacak mağazada fitness, yüzme, balıkçılık, futbol, dağcılık ve daha birçok alanda dünyaca ödüllü ürünler sporseverlerin beğenisine sunuldu" dedi.

MAĞAZADA ÜRÜNLERİN KULLANIMLARI ANLATILACAK

Büyükaksu, "Doğu ve Güneydoğu'daki ilk Decathlon mağazasını açarak bölgeye değer katmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlanan istihdam da önemli bir kazanımdır" diye konuştu.

Açılışın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildiğini aktaran Büyükaksu "Vatandaşlarımız, tüm spor kategorilerinde binlerce ürünü bulabilecek.  Mağazanın çalışanları kişisel spor ürünlerini reyonlarda farklı kullanımları ile uygulamalı anlatacak. Açılış esnasında mağazanın ürünlerinden oluşan Survivor parkurunun da kurularak çocuklara eğlenceli bir deneyim sunuldu" ifadelerini kullandı.


Spor malzemeleri satan mağaza zinciri Sanko Park'ta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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