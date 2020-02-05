Spor makü spor'da hedef ligde kalıcı olmak

05.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:58

MAKÜ Spor'da hedef ligde kalıcı olmak

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta son üç maçtan ikisini kazanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (MAKÜ Spor), Konya Ereğlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sezgin Korkmaz, şehrin desteğini alarak ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısında oynadığı üç maçın ikisini kazanarak moral bulan MAKÜ Spor, 17'nci haftada pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Konya Ereğlispor'u konuk edecek. MAKÜ Spor, karşılaşmanın hazırlıklarını Kışla Stadı'nda sürdürdü. Antrenman sonrasında futbol şube sorumlusu Alaettin Kalkan, 26 yaşına giren takım kaptanı Akın Aykın ve 32 yaşına giren Mehmet Beştepe için sürpriz doğum günü pastası kesti.

Teknik direktör Sezgin Korkmaz, şehrin desteğini alarak ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi. Korkmaz, "İlk yarıdaki gidişata baktığımızda son sırada bitiren bir takım olarak ister istemez sporcularımızda olsun, şehirde olsun takımımıza karşı bir güven eksikliği söz konusu olabilir. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Ama biz her zaman sporcularımızın kalitesinden, iyi oyunundan, özverisinden, gençliklerinin verdiği dinamiklikten, başarılı olacaklarından emin olduk" dedi.

Şehrin desteğini hissetmek istediklerini vurgulayan Korkmaz, "Bunu da neden istedik? Biz bu organizasyona başlarken futbol-şehir ilişkisini, futbolun estetik yönleriyle güçlü tutmak isteğiyle yola çıktık. Şehrin desteğine her zaman ihtiyaç duyduk. Son iki maçta da bunu gözlemlemiş olmak sporcularımızın performansına da etki etti. Taraftarımızın, şehrimizin desteği arkamızda olursa bu çocuklar güzel işler yapabileceklerini fazlasıyla gösterdi. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmış olmak bizi çok mutlu ediyor ama daha çok yolumuz var. Kazanmamız gereken çok puan var. Ama inandığımız tek bir şey var; biz bu ligde kalacağız, kalıcı olacağız ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Özellikle istediğimiz şehrimizin arkamızda olması ve desteklerini esirgememesi. Bizler elimizden geleni yapacağız, bize bu konuda güvensinler" diye konuştu.

Kaynak: DHA