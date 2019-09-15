15.09.2019 13:24

SPOR Mahmut Recevik Galatasaray'ın olduğu yerde adalet, umut vardır

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Serhan TÜRKİSTANBUL, (DHA)- Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Galatasaray'ın olduğu yerde adalet vardır. Galatasaray'ın olduğu yerde umut vardır dedi.

1905 Galatasaray Kültür Sanat Spor Derneği, kulübün Kalamış Tesislerin'de kahvaltı organizasyonu düzenledi. Yeni üyelerin beratlarının da verildiği kahvaltıya 1905 Galatasaray Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Metin Karakaya ile dernek üyeleri katıldı. Organizasyonda üyelere üzerinde teknik direktör Fatih Terim'in fotoğrafının da olduğu 'Adalet yoksa Galatasaray var' yazılı tişörtler dağıtıldı.

Vahap Tanrıverdi, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bugün dernek olarak kenetlenip, Galatasaray'ın şer odaklarına karşı olan gücünü göstermek adına burada toplandık. Görünen şu ki; bu yıl bütün Galatasaray yekvücut, tek ve diri olacağız. Bütün şer odaklarını yıkıp, mayısı göğüsleyeceğiz ve şampiyon olacağız. Rakip takımın bayrağını şuradan görebiliyorum. Yıl sonunda da inşallah hiçbir yerde görmeyeceğiz. O bayrak hiçbir yere çıkmayacak, hiçbir binaya, sokağa asılmayacak. Çok güzel transferler oldu. Kısa bir adaptasyon sürecinden sonra Şampiyonlar Ligi'nde de birkaç maçta başarılı olursak sonuçlar çok güzel olacak ifadelerini kulllandı.

Yönetici Mahmut Recevik ise Galatasaray'ın çok iyiye gittiğini belirterek, Her şey Galatasaray için. Kimse merak etmesin dedi.

'Adalet yoksa Galatasaray var' yazılı tişörtlerle ilgili olarak Recevik, Anlamı var. Galatasaray'ın olduğu yerde adalet vardır. Galatasaray'ın olduğu yerde umut vardır zaten açıklamasında bulundu. 'Adaletsizlik olduğunu düşünüyor musunuz'sorusuna ise Mahmut Recevik, Evet, artık onu hepimiz biliyoruz, burada söylememize gerek yok. Neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz yanıtını verdi.

Ömer Cansever de Galatasaraylılığın ayrıcalık olduğunu vurgulayıp, O ayrıcalık için hep beraber kenetlenmemiz lazım. Çünkü bir sürü zorluğu iç içe yaşıyoruz. En çok da bizler yaşıyoruz. Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA