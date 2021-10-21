Lokomotiv Moskova-Galatasaray
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasındaki Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: LokomotivHakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)Lokomotiv Moskova: Guilherme, Tiknizyan, Pablo, Jedvaj, Rybus, Maradishvili, Barinov,...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasındaki Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Lokomotiv
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch ( Avusturya )
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Tiknizyan, Pablo, Jedvaj, Rybus, Maradishvili, Barinov, Beka Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Babel, Mustafa Muhammed
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri