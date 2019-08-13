SPOR Liverpool, otele yerleşti

13.08.2019 18:00

2019 UEFA Süper Kupa maçında yarın Chelsea ile karşılaşacak olan Liverpool, konaklayacağı otele yerleşti.

İstanbul'da bulunan Beşiktaş Vodafone Park'ta yarın saat 22.00'de oynanacak Liverpool - Chelsea mücadelesi öncesi kırmızılar, Beşiktaş'ta bulunan bir otele giriş yaptı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan otobüsle Beşiktaş'ta konaklayacağı otele gelen kafile, sonrasında otele giriş yaptı ve akşam yapılacak son idman öncesi beklemeye geçti.

Kaynak: DHA