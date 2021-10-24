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Liverpool, Manchester United deplasmanında 5 golle kazandı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Liverpool, Manchester United deplasmanında 5 golle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta kapanış maçında Liverpool, Manchester United'ı 5-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta kapanış maçında Liverpool, Manchester United'ı 5-0 yendi.

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla 6. sıraya kadar gerileyen Manchester United, Chelsea ve Manchester City ile zirve mücadelesi veren Liverpool'u ağırladı.

Liverpool, Naby Keita, Diogo Jota ve Muhammed Salah'ın (2) golleriyle soyunma odasına 4-0 önde gitti. 50. dakikada fileleri bir kez daha havalandıran Salah, Premier Lig'de Manchester United'a karşı Old Trafford Stadı'nda hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Gol sayısını 107'ye çıkaran Mısırlı kanat oyuncusu, maç öncesi Fildişi Sahilli Drogba ile paylaştığı "İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.

Manchester United'da oyuna ikinci yarıda dahil olan Pogba, Keita'ya yaptığı sert faul nedeniyle 60. dakikada kırmızı kart gördü. Sakatlanan Keita, 63. dakikada oyundan alındı.

Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Manchester United, evinde Liverpool'a karşı en ağır mağlubiyetini yaşadı. Manchester United ayrıca 1955'teki 5-0'lık Manchester City mağlubiyetinden bu yana ilk kez sahasında gol atamadan 5 gol yedi.

Puanını 21'e yükselten Liverpool, 2. sıradaki yerini korudu. 14 puanda kalan Manchester United ise 7'nciliğe geriledi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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