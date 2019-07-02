Spor Lisesine girmek için koştular

Spor Lisesine girmek için koştular

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi özel yetenek sınavları başladı.

Spor Lisesine girmek için koştular

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi özel yetenek sınavları başladı.

3 gün sürecek olan yetenek sınavının ilk gün erkekler ve bayanlar koşusu yapıldı.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonunda okula alınacak olan 120 öğrenci için özel yetenek sınavları yapılıyor. Yaklaşık 250 öğrencinin baş vurduğu özel yetenek sınavları bayanlar ve erkeklerde koşularla başladı. Öğrenciler, 9 öğretmenin görev yaptığı sınavda ter döktü. 5 Şubat Şehir stadyumunda yapılan koşularda başarılı olan öğrenciler, ritim, esneklik ve koordinasyon parkurunda sınav verecek. Koşularda öğrencilerin aileleri ve yakınları da yalnız bırakmayarak, kendilerini destekledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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