Spor Lisesine girmek için kıyasıya yarıştılar
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Spor Lisesine girmek için kıyasıya yarıştılar

Spor Lisesine girmek için kıyasıya yarıştılarAYDIN'ın İncirliova ilçesinde 120 öğrenci alacak olan Spor Lisesine, 400 öğrenci başvurdu.

03.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:10

Spor Lisesine girmek için kıyasıya yarıştılar

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 120 öğrenci alacak olan Spor Lisesine, 400 öğrenci başvurdu. Öğrenciler koronavirüs önlemleri kapsamında 40'arlı gruplarda 10 gün sürecek sınavda ter dökerek, en iyi olabilmek için yarışıyor.

İncirliova'da 2009 yılında eğitim öğretime açılan Spor Lisesi bu yıl alacağı 120 öğrenci için sınav yapıyor. 120 öğrencinin alınacağı sınavlara 400 öğrenci başvurdu. 10 gün sürecek sınavlarda koşu, uzun atlama, ritim ve parkur olmak üzere 4 dalda öğrenciler kıyasına yarışıyor. 99'u kız, 301'i erkek olmak üzere toplam 400 öğrenci koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sınava girdi. Her yıl kaydolan tüm öğrenciler aynı anda sınava girerken, bu yıl günlük 40'ar öğrenci 10 gün boyunca 400 öğrenci sınavı tamamlamış olacak. Öğrencilerin elde ettikleri başarılara göre 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 120 öğrenci, Spor Lisesine alınacak. Velilerin salona alınmadığı sınavlarda öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Bazı öğrenciler sınava girmeyi beklerken, dua etti. Veliler ise spor salonunun kapısından çocuklarının sınav anını cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Spor Lisesi Okul Müdürü Şamil Bayındır, "Yetenek testlerimiz 4 aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada 60 metre sürat koşusu, sonrasında durarak uzun atlama, ritim ve en son ise koordinasyon parkuru ile aday sınavını bitirmiş oluyor. Öğrenciler 100 puan üzerinden değerlendirmeye giriyor. Sınav bittikten sonra puana göre 400 aday, yukarıdan aşağıya doğru sıralanıyor" dedi. Öğrenci Yalın Evkaya, "İzmir Selçuk'tan geliyorum. Sınavı kazanmak için geldim. Elimden geleni yaptım. Heyecan vardı ama oraya çıkınca hiçbir şey kalmadı" dedi. Öğrenci Çağrı Sabancı, "Kazanmak için buraya geldim. Burası çok iyi bir lise, bu nedenle buradayım. Benim en iyi dalımda spor. Çok stres var bazen elim ayağım tutmuyor. Çok heyecanlıyım bu nedenle zor oldu" dedi.

Öğrenci velisi Metin Kılavuz, "İzmir'in Tire İlçesinden geliyoruz. Oğlumun spora olan yeteneği var. Bende bu konuda ona destek olmak istiyorum. Spor lisesine girmesini yürekten istiyorum. Zaten benim istemem dışında kendisinin istemesi daha çok önemlidir. Kendisini bu alanda var etsin yükseltsin ülkemize başarılı bir sporcu olsun. Ben teknik olarak değerlendiremem ama benim gözümde sınavının iyi geçtiğini tahmin ediyorum" dedi. Öğrenci Mahmut Barış Kılavuz, "Sınavım iyi geçti. Voleybolda biraz zorlandım. Onun dışında her şeyi başardığımı düşünüyorum. Spor yeteneğim olduğunu düşündüğüm için spor lisesinin sınavına katılmaya karar verdim. Dönem başından beride çok çalıştım" dedi.

Spor Lisesine girmek için kıyasıya yarıştılar

Kaynak: DHA

Manşet

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