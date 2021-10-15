Lionel Messi'nin Valencia'ya Attığı Müthiş Dört Gol - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lionel Messi'nin Valencia'ya Attığı Müthiş Dört Gol

Dugout - Haberler | Spor

Şubat 2012'de Barcelona Valencia ile Camp Nou'da oynadığı maçtan 5-1 galip ayrılarak puan farkını 11'e çıkardı. Piatti'nin attığı golle geri düşen Barcelona, Lionel Messi'nin dört golü ve Xavi'nin golüyle maçtan 3 puanla ayrıldı.

Şubat 2012'de Barcelona Valencia ile Camp Nou'da oynadığı maçtan 5-1 galip ayrılarak puan farkını 11'e çıkardı. Piatti'nin attığı golle geri düşen Barcelona, Lionel Messi'nin dört golü ve Xavi'nin golüyle maçtan 3 puanla ayrıldı.

Lionel Messi'nin Valencia'ya Attığı Müthiş Dört Gol
Dugout - Spor Haberleri
Messi ve Ronaldo ilk 10'a bile giremedi! İşte dünyanın en pahalı futbolcuları

Messi ve Ronaldo ilk 10'a bile giremedi! İşte dünyanın en pahalı futbolcuları

 Agüero, Balotelli olma yolunda! Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış

Agüero, Balotelli olma yolunda! Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Tuna Bensu Soral İdo Tatlıses Zeynep Bastık
Spor Marcao Schumacher Sergio Perez Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lionel Messi'nin Valencia'ya Attığı Müthiş Dört Gol - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:57:10. #1.17#