Lionel Messi'nin Valencia'ya Attığı Müthiş Dört Gol

Şubat 2012'de Barcelona Valencia ile Camp Nou'da oynadığı maçtan 5-1 galip ayrılarak puan farkını 11'e çıkardı. Piatti'nin attığı golle geri düşen Barcelona, Lionel Messi'nin dört golü ve Xavi'nin golüyle maçtan 3 puanla ayrıldı.

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