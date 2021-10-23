Lille, Brest maçından 1 puanla ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lille, Brest maçından 1 puanla ayrıldı

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Lille, Brest maçından 1 puanla ayrıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan karşılaşmada Lille, sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1 ) oynanan karşılaşmada Lille, sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 11. haftasında Lille'in Brest'i ağırladığı maçta ev sahibi takım, 19. dakikada Jonathan David'in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 32. dakikasında Romain Faivre'nin kaydettiği golle Brest beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Lille forması giyen milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika, Burak Yılmaz ise 77 sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi.

Bu skorla Lille puanını 15'e, Brest ise 6'ya çıkardı.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
Burak Yılmaz'ın ruh hali Fransa'da tartışma konusu oldu: Gençlere agresif davranıyor

Burak Yılmaz'ın ruh hali Fransa'da tartışma konusu oldu: Gençlere agresif davranıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title