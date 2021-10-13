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Lider Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Lider Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SİVAS (İHA) - Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. hafta maçında Bodrumspor ile karşılaşacak lider Sivas Belediyespor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, teknik ve taktik çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde ise ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivas Belediyespor ile Bodrumspor arasında 17 Ekim Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. - SİVAS

Lider Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçına hazırlanıyor

Lider Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçına hazırlanıyor

Lider Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçına hazırlanıyor

Lider Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçına hazırlanıyor

Lider Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçına hazırlanıyor

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