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Lider Pınar Karşıyaka sahnede

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Lider Pınar Karşıyaka sahnede

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Gaziantep Basketbol'u deplasmanda yenerek 5 maçta 4 galibiyetle liderlik koltuğunu yeniden eline geçiren Pınar Karşıyaka, yarın ligin yeni ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'u konuk edecek.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Gaziantep Basketbol'u deplasmanda yenerek 5 maçta 4 galibiyetle liderlik koltuğunu yeniden eline geçiren Pınar Karşıyaka, yarın ligin yeni ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan kaptan Semih Erden'in forma giymesi beklenmiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Baxi Manresa'ya son anlarda mağlup olmuştu.


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