22.10.2019 15:51

SPOR Lider Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut Zor bir sürece girdik

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Engin ANAKALANYA (Antalya), (DHA) -

SÜPER Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, 9'uncu haftada deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla başladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan çalışmaya sakatlığı bulunan Juanfran, Hamza Özdemir ve Lokman Gör katılmadı. Sakatlıktan çıkan Salih Uçan ise takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman fitness çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ikinci kısmında 3 gruba ayrılan takım ayak tenisi çalışması yaptı. Takım antrenmanın son kısmını ise taktik çalışmayla tamamladı. Turuncu yeşilli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

İYİ PERFORMANSLAR SERGİLEDİK

Antrenman öncesinde çalışmaları değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Rizespor maçında iyi performans sergilediklerini söyledi. Bulut, Rizespor maçında hücum ve defans anlamında iyi oynadık. Yediğimiz gollere baktığımızda penaltı bence penaltı değildi ama hakemler böyle karar verdi. İkinci yediğimiz gol de direkt serbest atıştan kaleye yediğimiz bir gol oldu. Oynadığımız maçlarda iyi performanslar sergiledik. Beşiktaş maçında da iyi oynadık. Sivasspor karşılaşmasında yeterince gol pozisyonları oldu ama maalesef istediğimiz gibi değerlendiremedik. Rizespor karşısında pozisyonları daha iyi değerlendirdik ve 5-2'lik farklı bir galibiyet oldu dedi.

GAZİANTEP İYİ BİR TAKIM

Ligin 9'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep maçına başladıklarını aktaran Erol Bulut, Zor bir karşılaşma olacak. Gaziantep belki sezona iyi başlayamadı ama ondan sonraki süreçte iyi sonuçlar elde etti. Gaziantep iyi bir takım, onlar da kendi evlerinde puan almak isteyecek. Oynadığımız futbolu aynı şekilde orada da devam ettirmek ve bu hafta da puan almak istiyoruz diye konuştu.

ZOR BİR SÜRECE GİRDİK

Sakatlığı bulunan futbolcular hakkında da bilgi veren Erol Bulut, şöyle dedi

Sakatlarımızın durumuna gelirsek Lokman Gör çapraz bağ ameliyatı oldu. Kendisi ocak ayı sonunda aramıza katılacak. Aynı şekilde Juanfran'ın da sakatlığı bulunuyor. Onun iyileşmesi biraz daha uzun sürecek. Mart ayı sonu gibi aramıza katılacak. Onun dışında hafif sakatlıkları olan var. Salih mesela aramıza tekrar katıldı ve antrenmanlara çıkıyor. Evet, zor bir sürece girdik. İyi takımlara karşı oynayacağız. Gaziantep olsun ondan sonra kupa maçımız var. Akabinde Başakşehir ve Trabzonspor var. Biz sahaya her zaman puan için çıkıyoruz. Çünkü sahaya çıktığınızda puan bilinciyle çıkıyorsunuz ama biz her zaman daha fazlasını almaya çalışacağız. Bu düşüncemiz de sezon sonuna kadar böyle devam edecek.

Kaynak: DHA