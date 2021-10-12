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Letonya-Türkiye maçı Alman basınında

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Spor
Letonya-Türkiye maçı Alman basınında

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında konuk olduğu Letonya'yı uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etmesi, Alman basınında geniş yankı buldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında konuk olduğu Letonya'yı uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etmesi, Alman basınında geniş yankı buldu.

Kicker dergisi, "9 şiddetinde bir drama. Burak Yılmaz, Kuntz'un ilk kez sevinmesine izin verdi" başlığını kullanırken, "Son derece dramatik bir maçta Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk kez kazandı ve böylece Dünya Kupası'na katılma şansını korudu" ifadelerine yer verildi.

Der Spiegel, Kuntz'un, uzatma süresinin dokuzuncu dakikasındaki galibiyet golünden sonra gözyaşlarına hakim olamadığını yazdı. Spiegel'in haberinde, grupta 15 puanı bulunan Türkiye'nin Dünya Kupası bileti için, Kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ'a karşı galip gelmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Bild gazetesi, "Türkiye çılgınlığı. Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı" başlığını kullandı. Gazetenin haberinde, Türkiye'nin Letonya'ya karşı Dünya Kupası elemelerinde inanılmaz bir son dakika golüyle elde ettiği zaferi kutladığı, uzatma dakikalarındaki penaltıyla kazanılan maç sayesinde Dünya Kupası şansının devam ettiği aktarıldı.

Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Kuntz ve Türkiye'den 99. dakikada dramatik galibiyet" başlığını kullanıp, ay-yıldızlıların kalan iki maçını kazanmak zorunda olduğunu belirtti.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin spor sitesi "Sportschau" ise "99. dakikada gol. Kuntz, Türkiye ile ilk galibiyetini aldı" başlığına yer verdi. Haber de, Burak Yılmaz sayesinde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma umudunu sürdürdüğü ifade edildi.

AA / Cüneyt Karadağ - Spor Haberleri
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