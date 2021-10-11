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Letonya-Türkiye

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Letonya-Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Letonya-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: DaugavaHakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç)Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis,

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Letonya- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Daugava

Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg ( İsveç )

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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