Letonya-Türkiye
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Letonya-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: DaugavaHakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç)Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis,
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Letonya- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Daugava
Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg ( İsveç )
Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri