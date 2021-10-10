Letonya Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Letonya Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Letonya Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye'yi konuk edecek Letonya Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye'yi konuk edecek Letonya Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Letonya Milli Takımı'nın karşılaşmanın oynanacağı Daugava Stadı'nda teknik direktör Dainis Kazakevics yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Kazakevics'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Koşu ile başlayan idman, koordinasyon hareketleriyle sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Daugava Stadı'nda yarın oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından

F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından

 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Fatma Şahin Ziya Selçuk
Magazin Burak Sergen Pınar Deniz Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Fatma Şahin Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Vladimir Putin Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Letonya Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 18:18:00. #1.13#