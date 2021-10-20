L. Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol: Bu karşılaşmanın öneminin farkındayız

"Rakip bize başarıyla çözmemiz gereken bulmacalar verecek"

Guilherme: Kazanmak için kararlıyız, hedefimiz bu

10 Ekim'de göreve gelen yeni teknik direktör Markus Gisdol ile ilgili olarak ise 35 yaşındaki oyuncu, "Bir şeylerin değiştiğini ya da değişmediğini söylemek için yeteri kadar zaman geçirmedik. Ama farklı bir antrenör. Taktiğe daha fazla önem veriyoruz. Koç, takıma oyun planını anlatmaya ve uygulatmaya çalışıyor" dedi.