Kuzeyboru, Eczacıbaşı'na iddialı hazırlanıyor

AKSARAY (DHA) - Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Eczacıbaşı maçına iddialı hazırlanıyor. Başantrenör Kamil Söz, "Sahamızda VakıfBank'ı yenerek bir sürpriz yapmıştık. Eczacıbaşı'na da bir sürpriz yapmak istiyoruz. Takımımız durumu şu anda çok iyi ve bundan önceki haftalarla 4 maçta 3 galibiyet almak istiyorduk. Bunu da yaptık" dedi.

Kuzeyboru, 27 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Aksaray Spor Salonu'nda Eczacıbaşı'nı konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kuzeyboru'da Başantrenör Kamil Söz, "Maçımız cumartesi günüydü, ama pazar gününe alındı. Sahamızda VakıfBank'ı yenerek bir sürpriz yapmıştık. Eczacıbaşı'na da bir sürpriz yapmak istiyoruz. Takımımız durumu şu anda çok iyi ve bundan önceki haftalarla 4 maçta 3 galibiyet almak istiyorduk. Bunu da yaptık ve sadece PTT maçında düştük o maçı da alabilirdik, fakat ben takımdan memnunum. Güzel bir çıkış yakaladık ve Eczacıbaşı maçı sonrası Fenerbahçe ile oynayacağız. İki tane çok sert ve güçlü takımla oynayacağız. Hedefimiz ilk önce Play-Off'a girmekti bunun için de büyük bir avantaj yakaladık" diye konuştu.

Takım oyuncusu Sabriye Gönülkırmaz ise "Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hafta Eczacıbaşı'nı konuk edeceğiz ve çok zorlu bir rakip elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm Aksaray halkını bu maça davet ediyoruz ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.