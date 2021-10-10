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Kuşadasıspor zirveden indi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuşadasıspor zirveden indi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona müthiş başlayıp liderliğe kurulan Kuşadasıspor, Bitexen Düzcespor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetle zirvedeki yerini kaybetti.

DÜZCE (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona müthiş başlayıp liderliğe kurulan Kuşadasıspor, Bitexen Düzcespor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetle zirvedeki yerini kaybetti. Ligde ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra Düzce karşısında ilk kez yenilgiyle tanışan siyah-beyazlı ekip, 11 puanla, 12 puana ulaşan 52 Orduspor'un gerisinde ikinci sıraya geriledi. Grupta son oynadığı 2 maçta Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la berabere kalıp, Düzcespor'a yenilen Kuşadası, kayıplarını hafta içinde Şile Yıldızspor'u ağırlayacağı karşılaşmayla telafi etmeye çalışacak. Düzce deplasmanının uzatma anlarında kırmızı kart gören Turgut Doğan, bu maçta görev alamayacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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