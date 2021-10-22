Kuşadasıspor'un konuğu Beyoğlu

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 deplasman maçını kaybeden Kuşadasıspor, yarın evinde Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile karşı karşıya gelecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Zirvenin 1 puan gerisinde 14 puanla 3'üncü sırada yer alan Kuşadasıspor, 11 puanlı rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Grupta son sıradaki Kızılcabölükspor, Play-Off hattındaki Bitexen Düzcespor'u konuk edecek. 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor, deplasmanda düşme hattındaki Ceyhanspor'la karşılaşacak. Ligde 1'inci Grup'ta 7 haftadır kazanamayan ateş hattındaki Bergama Belediyespor, İzmir Atatürk Stadı'nda Başkent Gözgözler Akademi FK'yı ağırlayacak. Tüm maçlarda ilk düdük saat 14.00'te çalacak.

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