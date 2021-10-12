Kuşadası'nın gururu Alina

KUŞADASI, AYDIN (DHA) -

İSTANBUL'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası'nda, 'Bikini Fitness' kategorisinde birinci olarak Kuşadası'na bir ilki yaşatan Alina Duyar, Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası bu yıl 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Şampiyonaya ülke genelinden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Ada Ring Gençlik ve Spor Kulübü'nden 31 yaşındaki Alina Duyar, 'Büyük Bayanlar Bikini Fitness' kategorisinde birincilik elde ederek Kuşadası'nın gururu oldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Öncelikle elde ettiği başarıyla kentimizi sevince boğan Alina'yı tebrik ediyorum. Alina gibi sporcularımıza yetki ve imkanlarımız dahilinde destek vermeyi sürdüreceğiz. Kendisine İspanya'da da başarılar dilerim. Kuşadası her zaman sporcu dostu bir kent olacak" dedi.